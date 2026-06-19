Argonautilus presenta Francesco Abate alla Cantina Aru sabato 20 giugno

Uno degli autori più amati e seguiti della narrativa italiana contemporanea torna a Iglesias per incontrare i lettori. Sabato 20 giugno, dalle ore 20.30, la splendida tenuta della Cantina Aru ospiterà Francesco Abate, giornalista, scrittore e firma storica del panorama culturale e giornalistico italiano, per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Gli indegni”, pubblicato da Einaudi.

Autore di libri che hanno conquistato pubblico e critica, Francesco Abate ha costruito negli anni una voce narrativa ironica e originale, raccontando storie intense con uno sguardo sempre attento alle trasformazioni della società. Con i protagonisti del suo ultimo romanzo “Gli indegni” ci propone un viaggio nei rivoluzionari e mitici anni ’80.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di promozione della lettura e degli incontri con gli autori portato avanti da Argonautilus per la Fiera del Libro di Iglesias, città candidata a Capitale del Libro 2027.

La serata proseguirà con un DJ Set dedicato agli anni Ottanta. La Cantina Aru metterà inoltre a disposizione, per chi lo desidera, alcune proposte enogastronomiche.

L’ingresso all’evento è gratuito.