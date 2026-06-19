E’ stata rinviata a lunedì 29 giugno, alle 15.00, la riunione del Consiglio comunale di Carbonia già convocata per mercoledì 24 giugno.

Rimane invariato l’ordine del giorno:

1. Interrogazioni e interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di due ore);

2. Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e applicazione avanzo di amministrazione;

3. Approvazione regolamento della scuola civica di musica;

4. Adesione alla RE.A.D.Y – Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;

5. Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari – proposta presentata dalla Terza commissione consiliare.