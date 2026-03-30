31 March, 2026
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Ambiente: S.S. 126 dir, via libera agli interventi tra Sant’Antioco e Calasetta. Concluso l’iter ambientale

Via libera all’intervento di adeguamento della S.S. 126 dir “Sud Occidentale Sarda” nel tratto Sant’Antioco – Calasetta, approvando la deliberazione che conclude positivamente l’iter di verifica ambientale e consente l’avvio della fase realizzativa delle opere.

Il provvedimento stabilisce che il progetto, presentato da ANAS S.p.A., non sia assoggettato a ulteriore procedura di Valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali, definite all’esito di un’istruttoria tecnica approfondita.

Si tratta di un passaggio atteso che sblocca un intervento strategico per il territorio del Sulcis, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della funzionalità di un’arteria che presenta criticità strutturali legate alla geometria del tracciato e alla visibilità. Il progetto, del valore di circa 6,5 milioni di euro, prevede interventi puntuali quali rettifiche di curve, adeguamenti della sede stradale, realizzazione di una rotatoria, piazzole per il trasporto pubblico e opere di messa in sicurezza complessiva.

«Con questo provvedimentodichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconisi sblocca un intervento atteso e necessario su un’arteria viaria fondamentale per le comunità del Sulcis. Si apre ora una fase operativa che dovrà procedere con la necessaria rapidità, per garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli automobilisti, nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’equilibrio del territorio.»
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi istruttori degli enti competenti, tra cui ARPAS, Corpo forestale, Genio civile e Direzione generale dei trasporti, che hanno consentito di definire un quadro puntuale di prescrizioni e misure di mitigazione, con particolare attenzione agli aspetti idraulici, paesaggistici e alla gestione dei materiali di scavo.

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