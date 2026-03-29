Oggi, domenica 29 marzo 2026, Iglesias ospita il Campionato Regionale Individuale di Marcia su Strada, organizzato dalla FIDAL Sardegna in collaborazione con l’Atletica Iglesias, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Iglesias.

Il circuito, di circa 1.000 metri da percorrere a bastone, è stato ricavato in Viale Aligi Sassu nelle vicinanze della storica Miniera di Monteponi. Proprio qui, negli anni ’20, i dipendenti della miniera diedero vita al G.S. Monteponi, società polisportiva che portò grande prestigio all’atletica leggera sarda tra gli anni ’50 e ’70. Tra i protagonisti di quel periodo non si può non menzionare Franco Sar, uno dei più grandi interpreti italiani del decathlon tra il 1958 e il 1965, capace di conquistare ben otto titoli nazionali e di stabilire diversi primati italiani. Partecipò, inoltre, ai Giochi Olimpici di Roma 1960 e di Tokyo 1964. La manifestazione, dunque, è stata fortemente voluta dall’Atletica Iglesias per ricordare la storica associazione iglesiente, che ebbe tra i suoi atleti anche diversi campioni di marcia, tra cui Enrico Cocco.

Le gare avranno inizio alle ore 10.00 con le esibizioni delle categorie Esordienti. A seguire partiranno le categorie Ragazzi, impegnate sulla distanza di 2 Km, quindi i Cadetti, che si contenderanno il titolo sui 3 Km. In chiusura gareggeranno le categorie Allievi, Assolute e Master, sulla distanza di 5 km.

Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie Allievi e Assolute e i primi tre classificati di ogni fascia d’età delle categorie Master. Per le categorie giovanili, tutti gli Esordienti verranno premiati all’arrivo, mentre per le categorie Ragazzi e Cadetti saranno premiati i primi cinque classificati. Infine, alla società più numerosa verrà assegnata la “Coppa Città di Iglesias”.