Il Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente ha approvato nuove misure su strade e tutela ambientale

Questa mattina il Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente ha approvato una serie di provvedimenti di rilievo per la gestione del territorio e delle risorse dell’ente.

Il Consiglio ha deliberato la riclassificazione come strade provinciali dei tratti SP101, SP102, SP103 e SP104 nel comune di Carloforte, precedentemente declassati a strade comunali. La decisione punta a garantire maggiore efficienza, sicurezza e manutenzione, assicurando continuità e coesione territoriale, anche in chiave europea.

«Il ritorno di queste strade sotto gestione provinciale rappresenta un passo importante per la sicurezza e la qualità della viabilità dell’isola – ha dichiarato il consigliere delegato Pierangelo Rombi -. La Provincia potrà garantire interventi tempestivi, manutenzione costante e standard omogenei su tutto il territorio, a vantaggio dei cittadini e dei turisti.»

Approvata anche la variazione n. 13 al Bilancio di Previsione 2026-2028, che comprende il finanziamento RAS per la manutenzione delle strade provinciali (oltre 2,5 milioni di euro), la rimodulazione del progetto “Greenline” per lo sviluppo delle Greenways del Sulcis Iglesiente e l’inserimento di risorse aggiuntive per il progetto Ripam dedicato al personale esperto PNRR.

«Queste somme rappresentano un investimento strategico per il nostro territorio – ha commentato il presidente del Consiglio provinciale -. Consentiranno di migliorare la sicurezza delle strade, pianificare interventi strutturali e promuovere progetti di sviluppo sostenibile che guardano al futuro del Sulcis Iglesiente.»

Infine, è stato istituito il Comitato faunistico provinciale, organismo tecnico-consultivo destinato a supportare la Provincia nella gestione della fauna selvatica, nella pianificazione venatoria e nella tutela ambientale.

«Siamo soddisfatti dell’approvazione del regolamento del Comitato – ha sottolineato il vice presidente Gianluigi Loru -. Questo organismo permetterà una gestione più efficace e coordinata della fauna, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza del territorio provinciale.»

Con queste misure, la Provincia del Sulcis Iglesiente rafforza la propria azione di gestione efficiente, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.