Il direttore generale Paolo Cannas ha nominato Milena Pau e Francesca Bruder nuove direttrici amministrativa e sanitaria della Asl Sulcis Iglesiente.

Per Milena Pau si tratta di una conferma nel ruolo, già ricoperto dal 2022. Professionista con una lunga esperienza nella gestione di processi amministrativi complessi, ha diretto strutture strategiche come il Servizio del Personale e Programmazione e Controllo, consolidando negli anni competenze specifiche nel management e nella governance di organizzazioni sanitarie complesse. Negli ultimi anni ha inoltre rafforzato il proprio percorso con una formazione mirata in ambito manageriale e direzionale, con particolare attenzione ai temi dell’organizzazione dei servizi sanitari, del controllo di gestione e dell’innovazione amministrativa.

Francesca Bruder proviene dall’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari ed è dirigente medico con consolidata esperienza in oncologia ed endocrinologia. Si distingue per un percorso caratterizzato da elevate competenze cliniche e crescenti responsabilità organizzative. Possiede competenze nella gestione dei processi assistenziali, nello sviluppo di PDTA e nella governance clinica, supportate da una formazione specifica in management sanitario e innovazione digitale. È attivamente impegnata nella costruzione di reti cliniche oncologiche regionali e modelli organizzativi avanzati, con particolare attenzione all’appropriatezza, alla sostenibilità e all’integrazione multidisciplinare

«Si tratta di professioniste con un’esperienza consolidata, che sapranno interpretare al meglio le sfide che attendono il nostro sistema sanitario nei prossimi anni – dichiara il direttore generale Paolo Cannas –. La ASL Sulcis Iglesiente intende rafforzare il proprio posizionamento come azienda moderna, capace di affrontare e superare le criticità attraverso una forte integrazione tra ospedale e territorio, una maggiore velocità nei processi decisionali e amministrativi e un deciso investimento nell’innovazione digitale, a beneficio della qualità dei servizi offerti ai cittadini.»