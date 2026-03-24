La Provincia del Sulcis Iglesiente annuncia l’avvio di un nuovo programma di formazione destinato ai propri dipendenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’iniziativa prevede l’erogazione di corsi tramite la piattaforma digitale THETA PA su temi chiave per la pubblica amministrazione, tra cui innovazione digitale, semplificazione amministrativa, gestione dei servizi pubblici e comunicazione con i cittadini.

Il percorso formativo coinvolgerà i dipendenti della Provincia e i dipendenti dei Comuni aderenti e sarà realizzato con il contributo di esperti e formatori specializzati. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di nuove competenze, promuovere una cultura organizzativa orientata all’innovazione e rafforzare l’efficienza dell’azione amministrativa.

Il programma prenderà avvio nelle prossime settimane e rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione e miglioramento continuo dell’ente.