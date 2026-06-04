Convocata la conferenza dei servizi per la Strada Statale 130

Il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla viabilità della Sardegna e assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, ha avviato ieri il procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione del progetto definitivo, relativo al primo e al secondo lotto, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento della Statale 130 “Iglesiente”. Nello specifico è stato avviato l’iter per la Conferenza di servizi, strumento che consentirà di acquisire in tempi definiti i pareri e le autorizzazioni necessari, garantendo il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e favorendo una più rapida conclusione dell’iter amministrativo. «Si tratta del primo atto formale – spiega l’assessore Antonio Piu – fondamentale per dare il via libera all’iter della gara d’appalto. È il risultato del lavoro della struttura commissariale che abbiamo messo in piedi solo un anno e mezzo fa, subito dopo la mia nomina a sub commissario. La statale 130 è tra le dieci opere commissariate e rappresenta un’arteria fondamentale per un vasto territorio, in cui insistono tre importanti comuni, per questo abbiamo seguito costantemente ogni passaggio e, grazie anche ad alcuni incontri a Roma con il ministero dell’Ambiente, siamo riusciti a sbloccare alcuni snodi determinanti per arrivare al risultato di oggi.»

La Conferenza di servizi sarà aperta il prossimo 8 giugno e dovrà concludersi entro 45 giorni, una volta conclusa e recepite le eventuali prescrizioni, il progetto sarà sviluppato nella fase esecutiva, passaggio propedeutico all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Gli interventi riguardano l’adeguamento della sede stradale alla categoria B e la eliminazione degli incroci a raso, nel tratto compreso tra i comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza della circolazione e migliorare la fluidità del traffico lungo uno dei principali assi viari dell’area metropolitana di Cagliari. L’intervento rappresenta un tassello strategico per il potenziamento della rete viaria della Sardegna e per il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità dell’area vasta di Cagliari.