È stato un inizio di giugno ad altissima intensità per il ciclismo sardo, capace di catalizzare l’attenzione nazionale e internazionale grazie a due eventi di straordinario spessore tecnico e organizzativo: la spettacolare chiusura del 27° Giro delle Miniere sulle strade del Sulcis Iglesiente e la prestigiosa vetrina giovanile della Coppa Italia XCO Nord Sardegna sul litorale di Sassari e Porto Torres.

Strada: Matteo Mascia firma la passerella finale del 27° Giro delle Miniere

Cala il sipario su un’edizione memorabile del Giro delle Miniere, la storica corsa a tappe amatoriale che ha visto darsi battaglia oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia ed Europa (Belgio, Lituania, Repubblica Ceca e Principato di Monaco).

L’ultima frazione, la 1a Coppa Città di Nuraxi Figus – Giro del Nuraghe, ha regalato un finale da cardiopalma. Nella parte centrale della corsa, una fuga a tre composta da Jeremy Burton (Belgio), Raimondas Rumsas (Lituania) e l’italiano Amos Rosazza Buro ha animato la scena guadagnando fino a 30 secondi. Dopo un lungo lavoro di ricucitura da parte del plotone, la corsa si è decisa in un bollente arrivo in volata.

A far esplodere la gioia del pubblico di casa ci ha pensato Matteo Mascia della SC Monteponi, abile a trovare il guizzo vincente sul traguardo di Nuraxi Figus fermando il cronometro in 2h 11′ 23″, precedendo di pochissimi millesimi Samuele Maretti e Kenneth Mercken.

I verdetti delle Maglie bianche (Classifica Generale):

– Classifica Generale Maschile: Luca Toffolo (ASD Team Stefan) conquista il trionfo finale grazie a una settimana di straordinaria e solida regolarità.

– Classifica Generale Femminile: Dominio assoluto della lituana Rasa Rumsaite (ASD La Belle Equipe), che a quattro anni dal debutto del 2022 torna a imporsi vincendo anche l’ultima tappa (2h 18′ 42″) davanti a Martina Koudelova (SC Monteponi) e Susanna Sbarra.

«Abbiamo ospitato centinaia di atleti, assegnato un Campionato Italiano e valorizzato la

memoria storica e mineraria del Sulcis Iglesiente», ha dichiarato entusiasta il presidente della SC Monteponi, Luigi Mascia.

MTB: A Platamona i migliori talenti d’Italia per la Coppa Italia XCO

Lo spettacolare scenario del Golfo dell’Asinara, all’interno della pineta di Abbacurrente (Platamona), ha fatto da cornice alla seconda prova della Coppa Italia XCO, un evento giovanile di primissimo ordine egregiamente orchestrato dal Cycling Team Progetto Sport di Angelo Gallozza.

I rappresentanti di tutti i comitati regionali italiani hanno promosso a pieni voti un circuito moderno, esigente e divertente, giudicato da molti osservatori già pronto per palcoscenici di rilievo internazionale. Nella classifica per Rappresentative Regionali, il Veneto si è imposto in cima alla classifica generale con 368 punti, seguito da una combattiva Valle d’Aosta (358) e dal Piemonte (356).

I sardi graffiano tra i big nazionali

La selezione della Sardegna ha dimostrato di saper tenere il passo delle corazzate del nord Italia, siglando un ottimo 8° posto nella graduatoria generale (272 punti) e inserendo tantissimi atleti nelle posizioni che contano:

– Allievi 1° Anno: Splendida prova di Giuseppe Mezzano (Sardegna 1), che sfiora il podio nazionale agguantando un fantastico 5° posto. Notevole anche il 13° posto di Lorenzo

Mulas.

– Allievi 2° Anno: Si conferma nell’élite nazionale Leonardo Onida (Sardegna 1), autore di una gara maiuscola chiusa in 5ª posizione (con Diego Messina 7° ed Emanuele Piras

9°).

– Esordienti Maschili: Ottimi piazzamenti per Emanuele Spiga (12° ES2), Fabio Farinelli (13° ES2) e Daniele Magliona (15° ES2). Bene anche Alberto Saba (10° ES1) e Lorenzo Salvatore Loi (11° ES1).

– Settore Femminile: Ottimi segnali di crescita dalle ragazze ponendosi tutte in top-10: Alice Porcu (6a DA2), Greta Pirisino (6a ED1) e Fiamma Vacca (7a DA1).

Festa sarda anche nelle categorie giovanili promozionali di contorno, dove la S.C. FC’72 ha monopolizzato i vertici della categoria G6 grazie alla vittoria di Giovanna Cossiga e al secondo posto di Matteo Alvau.

All’evento hanno presenziato con soddisfazione il presidente del Comitato Regionale FCI Sardegna Stefano Dessì e la presidente della Commissione Nazionale Fuoristrada Barbara Mussa.