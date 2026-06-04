Ambiente: porto di Carloforte e porticciolo di Villamarina, via libera all’aggiornamento del piano per la raccolta dei rifiuti delle navi

Il Piano disciplina l’organizzazione dei servizi destinati alla raccolta e alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto, dai traghetti di collegamento e dalle imbarcazioni da pesca che operano nello scalo tabarchino, assicurando il conferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza ambientale e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

L’aggiornamento approvato non prevede la realizzazione di nuovi impianti né modifiche sostanziali agli assetti esistenti, ma adegua il sistema organizzativo alle esigenze operative registrate negli ultimi anni, garantendo la continuità e l’efficienza del servizio.

«La tutela del mare passa anche attraverso una gestione efficiente dei rifiuti prodotti dalle attività portuali e marittime – dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi -. Con questa intesa confermiamo un modello organizzativo che consente di prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare, sostenere la qualità ambientale delle nostre coste e assicurare servizi adeguati a uno dei principali scali dell’Isola dedicati alla mobilità, alla pesca e alla nautica da diporto. La collaborazione tra Regione, Autorità Marittima e Comune rappresenta uno strumento essenziale per coniugare tutela ambientale, sicurezza e sviluppo delle attività economiche legate al mare. La corretta gestione dei rifiuti portuali è infatti una componente fondamentale delle politiche di protezione dell’ambiente marino e costiero.»

L’aggiornamento del Piano costituisce inoltre un’integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e garantisce la piena coerenza con gli indirizzi regionali in materia di economia circolare e tutela dell’ambiente marino.