La Giunta regionale ha assegnato le dotazioni finanziarie degli interventi in corso di attuazione nei porti di Alghero e di Buggerru

La Giubta regionale ha assegnato le dotazioni finanziarie degli interventi in corso di attuazione nei porti di Alghero e di Buggerru. Con una delibera, proposta dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta ha approvato l’importo complessivo di 1.520.000 euro per le opere dei due scali portuali turistici le cui assegnazioni si distinguono, per il comune di Alghero, in nuove attribuzioni, mentre per il comune di Buggerru in un ripristino di risorse. Si tratta di fondi stanziati, complessivamente pari a 9 milioni di euro, per l’attuazione di un programma di interventi sulla portualità regionale ripartito negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

«Pur non supplendo in maniera definitiva alle esigenze complessive relative alla portualità regionale – spiega Antonio Piu – consente l’attuazione di interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità delle opere in diversi porti della Sardegna. Nel caso di Alghero, è emersa la necessità di provvedere quanto prima al ripristino delle pavimentazioni, illuminazione e impianti del porto. Per Buggerru la necessità di intervenire con celerità al ripristino della testata del molo di sopraflutto.»

Con la delibera approvata si dispone di utilizzare parte delle risorse disponibili per consentire la realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, quantificati dal comune di Alghero in 700 mila euro per pavimentazioni, illuminazione e impianti del porto, «interventi – sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici – che rivestono, anche sulla base di quanto evidenziato dall’Autorità Marittima competente, carattere di urgenza ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza».

Al porto di Buggerru, vengono ripristinate le risorse precedentemente assegnate in complessivi 820 mila euro per la riparazione dei danni causati dalle intense mareggiate nella testata del molo del sopraflutto. I lavori, già oggetto di appalto, non hanno avuto esecuzione da parte della ditta appaltatrice e il comune di Buggerru, beneficiario delle somme stanziate, ha proceduto alla risoluzione del contratto. Il riappalto dei lavori per il ripristino delle strutture del molo di sopraflutto riveste carattere di urgenza in quanto con l’approssimarsi della prossima stagione autunno-invernale, durante la quale si registrano le mareggiate più gravi, potrebbe determinarsi ulteriori e maggiori danni alle opere di difesa del porto.

«Dobbiamo prenderci cura della portualità regionale – evidenzia Antonio Piu – che rappresenta una risorsa fondamentale per il turismo e l’economia dei territori in cui insiste e dell’intera regione.»