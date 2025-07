I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno chiesto la proroga della scadenza del bando per la bonifica dei siti da destinare a nuove attività economiche

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno chiesto al Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, la proroga della scadenza del bando per la bonifica dei siti destinati a nuove attività economiche.

«I Sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis intendono esprimere la propria crescente preoccupazione per l’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande, previsto per le ore 23.59 del 7 agosto 2025 – si legge nella nota inviata al CRP -. Il periodo in cui ricade il termine di scadenza coincide con quello in cui il personale degli enti locali usufruisce delle ferie estive, causando un’oggettiva difficoltà nella predisposizione delle proposte progettuali complesse come quelle previste dall’Avviso. A tale difficoltà, si aggiunge la concomitanza con numerosi altri bandi regionali e statali, che stanno generando un sovraccarico operativo per i tecnici comunali e per i professionisti coinvolti mentre l’adeguata redazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale richiede tempi congrui, in particolare per gli aspetti tecnici, urbanistici e autorizzativi.»

«In ogni caso, si è consapevoli che l’iniziativa, con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro, rappresenta un’opportunità strategica unica per il recupero ambientale e la valorizzazione produttiva di aree compromesse nel territorio del Sulcis Iglesiente – aggiungono i sindaci dei comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio -. In questa situazione, chiediamo che il Centro Regionale di Programmazione valuti favorevolmente la possibilità di concedere una congrua proroga della scadenza dell’Avviso, al fine di consentire una più ampia e qualificata partecipazione degli enti beneficiari e garantire una progettualità all’altezza degli obiettivi strategici del Piano Territoriale Sulcis e del Programma JTF.»