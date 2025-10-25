Le cinquanta Donne del Vino in Sardegna dal 23 al 26 ottobre, ieri hanno fatto tappa a Montessu e alla Cantina Santadi

Le cinquanta Donne del Vino in Sardegna da giovedì 23 ottobre, provenienti da tutta Italia, guidate dalla presidente Daniela Mastroberardino, per un viaggio studio che intreccia cultura, ricerca scientifica e tradizioni enogastronomiche, ieri hanno fatto tappa nel Sulcis, per visitare la necropoli di Montessu e partecipare ad una masterclass nella Cantina Santadi, dove hanno potuto scoprire le diverse sfumature del carignano, vitigno coltivato ancora a piede franco su terreni sabbiosi che guadano il mare. La masterclass, guidata dal giornalista Ivan Paone, è stata incentrata su cinque vini Carignano prodotti da altrettante cantine.

Il viaggio formativo in Sardegna che si concluderà domani, domenica 26 ottobre, curato dalla consigliera Cristiana Cirielli, dalla vice delegata delle Donne del Vino della Sardegna Luisa Carcangiu Bayre e da Rossella Pisano maestro assaggiatore vino rappresenta una nuova tappa del percorso di formazione e condivisione dell’associazione Le Donne del Vino, che promuove la cultura del vino, la sostenibilità e il ruolo femminile nel mondo enologico italiano.