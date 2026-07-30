Sigfrido Ranucci protagonista di un doppio appuntamento al Festival Argonautilus 2026 tra Quartu Sant’Elena e Portoscuso

Dopo gli incontri dedicati alla narrativa, il Festival Argonautilus 2026 “Naviganti” propone uno degli appuntamenti più attesi della sua undicesima edizione con la presenza di Sigfrido Ranucci, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta italiani.

Ranucci sarà protagonista di due incontri pubblici dedicati al suo ultimo libro Il ritorno della casta (Bompiani): sabato 1 agosto, alle 21.30, all’Ex Caserma di via Roma 30 di Quartu Sant’Elena, e domenica 2 agosto, alle 21.30, presso l’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso. In dialogo con l’autore, lo scrittore Ciro Auriemma.

Con il suo nuovo volume, Sigfrido Ranucci affronta alcuni dei temi più delicati del dibattito pubblico contemporaneo: il rapporto tra cittadini e istituzioni, il funzionamento del potere, la trasparenza dell’informazione e il ruolo del giornalismo investigativo in una democrazia. Attraverso documenti, testimonianze e riflessioni maturate in anni di lavoro sul campo, il libro invita il lettore a interrogarsi sul valore del controllo democratico e sul diritto dei cittadini a essere informati.

Volto di Report e autore di alcune delle più importanti inchieste giornalistiche degli ultimi anni, Sigfrido Ranucci porterà al pubblico del Festival un’occasione di confronto aperto sul significato dell’informazione come strumento di partecipazione civile e di consapevolezza.

Il doppio appuntamento si inserisce nel percorso culturale del Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”, che anche quest’anno attraversa diversi territori della Sardegna proponendo incontri con protagonisti della letteratura, del giornalismo e della cultura contemporanea.

L’ingresso è gratuito. Informazioni sull’accesso all’evento sui canali dell’Associazione Argonautilus.