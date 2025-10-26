26 October, 2025
Libri

Francesco Abate alle 18.30 presenta a Iglesias il suo nuovo romanzo “Gli indegni”

0
Questa sera, alle ore 18.30, presso la Sala Remo Branca di Piazza Municipio, a Iglesias, Francesco Abate – scrittore e giornalista amatissimo dal pubblico sardo – presenta il suo nuovo romanzo “Gli Indegni” (Einaudi Editore), storia d’amore di due anime ribelli che si rincorrono attraverso gli irriverenti, adrenalinici, dolorosi anni Ottanta.
In dialogo con l’autore, ci sarà lo scrittore Ciro Auriemma.
L’evento è parte della FieraOFF della Fiera del Libro di Iglesias 2025, con il patrocinio del comune di Iglesias.
S'è spento oggi, al

giampaolo.cirronis@gmail.com

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

