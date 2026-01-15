15 January, 2026
Il programma della FieraOFF – Fiera del Libro di Iglesias 2026 "Naviganti" si apre venerdì 16 gennaio con Vindice Lecis
Il programma della FieraOFF – Fiera del Libro di Iglesias 2026 “Naviganti” si apre venerdì 16 gennaio con Vindice Lecis

Si apre con un appuntamento di grande intensità narrativa il programma della FieraOFF – Fiera del Libro di Iglesias 2026 “Naviganti”, il calendario di eventi diffusi che accompagna e anticipa la Fiera del Libro di Iglesias.
Il primo incontro è in programma venerdì 16 gennaio alle ore 18.30, presso la Sala Remo Branca in Piazza Municipio a Iglesias, e vedrà protagonista Vindice Lecis con il romanzo “Arbarée – Le avventure del capitano Montanaro”, edito da Condaghes.
Un’opera che intreccia storia, avventura e immaginario, con il mare come orizzonte narrativo e simbolico, in piena sintonia con il tema dell’edizione 2026, “Naviganti”. L’autore dialogherà con Daniela Aretino e Giampaolo Meloni, accompagnando il pubblico in un viaggio che attraversa epoche, conflitti e destini.
L’incontro è realizzato in collaborazione con il C.I.C. ARCI – Iglesias aps e con la partecipazione della Libreria Duomo di Gianni Loi, a conferma del forte legame tra la Fiera del Libro di Iglesias, il territorio e le realtà culturali locali.
Con questo primo evento prende ufficialmente il via il percorso della FieraOFF, pensato come spazio di incontro, scoperta e condivisione, capace di portare libri e autori nel cuore della città e della sua comunità.
Il viaggio dei Naviganti comincia da qui.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Il neo direttore gen

