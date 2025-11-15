Lunedì 17 novembre, a Iglesias, verrà presentata la XV edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo
Lunedì 17 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Remo Branca nel Palazzo Municipale in Piazza Municipio, verrà presentata la XV edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo, evento promosso dal Centro Iniziative Culturali Arci-Iglesias APS e dal Centro servizi culturali Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema, con il patrocinio del comune di Iglesias.
Presenterà la conferenza stampa la giornalista Francesca Figus ed interverranno:
Carlotta Scema, assessora alla Cultura Comune di Iglesias
Alberto Diana, regista e direttore artistico
Moreno Pilloni, direttore del Centro dei servizi culturali Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema
Paolo Serra, direttore regionale della Società Umanitaria e della Cineteca Sarda.
