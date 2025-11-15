Al via al Teatro Electra di Iglesias il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera

Si alza il sipario del XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera, che sarà protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 16 novembre al 21 dicembre. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, propone sette concerti dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale che ci condurranno in un viaggio tra le opere più amate della musica classica e del ‘900. Novità della XXVII edizione il sodalizio con cinque cantine del territorio che, per ciascuno dei concerti domenicali, offriranno le loro specialità vitivinicole che impreziosiranno gli appuntamenti domenicali con raffinate degustazioni.

Il primo appuntamento è in programma il 16 novembre, alle ore 19.00, con il concerto “Specchi deformanti” del duo PiCello Bros, formato dai fratelli Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte, due musicisti umbri noti alle platee internazionali. “La meravigliosa cantabilità della Romanza beethoveniana, famosa anche per la funzione pubblicitaria televisiva, trova il suo alter ego contemporaneo nella composizione di Molinelli, un omaggio al brio creativo di Schnittke”. Al centro del programma si specchiano, deformi, l’intensa, rivoluzionaria seconda Sonata del tedesco e quella cromatica, angosciante del russo.

Al termine si terrà una degustazione dei vini offerti dalla Cantina Rubiu di Villamassargia.

Il 23 novembre invece, sempre alle 19.00, sul palco dell’Electra salirà il Duo formato dal soprano Antonella Baldantoni e Vito Clemente (pianoforte), figura di spicco nel mondo della direzione d’orchestra e della divulgazione musicale, per un esilarante concerto dal titolo “Una passione, due destini. Niccolò van Westerhout e Giacomo Puccini”. Sarà un omaggio a due grandi compositori, due vite segnate dall’amore assoluto per la musica, che celebrerà il talento e l’eredità artistica di due figure centrali del tardo Ottocento italiano.

Anche in quest’occasione, al termine dello spettacolo seguirà una degustazione dei vini offerti dalla Cantina Funtan’e Mari di Gonnesa.

All’interno della rassegna cameristica, come ormai consuetudine, sono in programma a fine novembre e nel mese di dicembre quattro incontri musicali appartenenti alla sezione “Il Festival incontra…”. Si parte, sempre al Teatro Electra, il 22 novembre, alle 19.00, con il concerto “Note in limba” del Coro di Iglesias, diretto dal M° Stefano Pisano.

Come ogni anno, anche quest’anno, il Festival Internazionale di Musica da Camera al fine di diffondere la cultura musicale tra i più giovani, punta al coinvolgimento delle scuole. Infatti, è in programma, sempre al Teatro Electra, un “Mini Festival” con due prestigiosi appuntamenti, il 24 novembre e il 1° dicembre, alle ore 10.30, un’importante occasione di incontro e formazione musicale, dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Il primo incontro dal titolo “Dreaming Buenos Aires” vedrà la partecipazione dell’Orchestra tipica di Tango del Conservatorio di Cagliari. Sarà un viaggio musicale tra le magie del tango, un’avventura musicale che poterà i presenti nel cuore dell’Argentina, tra le strade colorate e piene di vita Buenos Aires, dove la musica racconta storie, emozioni e sogni attraverso il ritmo del tango. Sul palco una mini-orchestra formata da violini, pianoforte e lo strumento dal suono magico: il bandoneon, protagonista assoluto del genere.