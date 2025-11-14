PLUS Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis: 800mila euro per la realizzazione di una nuova struttura dedicata al “Centro per la famiglia”

L’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis si è aggiudicata 800mila euro per la realizzazione della struttura “Hub” del Centro per la famiglia attivo nell’ambito del Plus, Piano Locale Unitario Dei Servizi alla Persona, che sorgerà nel Comune di Sant’Antioco grazie alla riqualificazione dei locali ex mensa della scuola primaria di via Bologna. Un passo importante che contribuisce al rafforzamento dei servizi che stanno prendendo forma nel Plus dell’Arcipelago, istituito recentemente e all’interno del quale rientrano i comuni di Sant’Antioco, Carloforte e Calasetta, quali “Home Care premium” o “Includis”.

«Oltre al finanziamento per l’infrastruttura – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni, Ignazio Locci, sindaco del comune di Sant’Antioco – sono in corso i lavori di coprogettazione con gli Enti del terzo Settore del territorio, per promuovere un sistema coordinato di servizi di contrasto alla povertà e di supporto alle famiglie ed ai servizi socio educativi territoriali delle tre comunità protagoniste del Plus Arcipelago del Sulcis, per un finanziamento complessivo di 450mila euro. Servizi e opportunità che verranno distribuiti nei tre Centri, con il comune denominatore di migliorare il benessere dei propri cittadini.»

Il Centro per la Famiglia, in coerenza con il modello nazionale siglato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costantemente monitorato dalla Direzione delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, è immaginato come uno strumento volto a rafforzare il sistema dei Centri quali punti di riferimento per le famiglie. In particolare si tratta di uno strumento altamente flessibile per adattarsi ai diversi bisogni territoriali ma, nel contempo, in grado di fornire indicazioni comuni a livello nazionale per favorire il necessario raccordo fra i diversi territori, aumentare la coerenza e la sistematicità delle azioni da porre in essere, anche in una logica sinergica.