15 November, 2025
Il Camping La Salina Calasetta difende il primato a Ozieri, la Scuola Basket Miners Carbonia cerca il riscatto con la Sirius Pall. Nuoro
Sport

Il Camping La Salina Calasetta difende il primato a Ozieri, la Scuola Basket Miners Carbonia cerca il riscatto con la Sirius Pall. Nuoro

Il Camping La Salina Calasetta difende il primato a Ozieri, la Scuola Basket Miners Carbonia cerca il riscatto con la Sirius Pall. Nuoro. L’ottava giornata del girone del campionato di serie C di basket maschile propone impegni importanti alle due squadre sulcitane, sabato 15 novembre, alle 18.30.

La squadra di Simone Frisolone, in grande forma, guida la classifica con 10 punti insieme al Basket Sant’Orsola, con una partita in meno giocata, avendo già riposato alla prima giornata. Dopo la sconfitta subita all’esordio sul campo dell’Olimpia Cagliari (83 a 77), ha infilato cinque vittorie consecutive, le ultime due nel derby di Carbonia (98 a 62), e in casa con il Basket Antonianum Quartu Sant’Elena (89 a 82). I nuovi giocatori si sono inseriti rapidamente nel nucleo confermato dalla passata stagione e il roster appare oggi assai competitivo per competere con le squadre che puntano al salto di categoria.

La squadra di Michele Matteu dopo l’ottimo avvio che l’ha vista centrare due vittorie e andare molto vicina almeno ad altre due, a Sassari con il Sant’Orsola e a Ozieri con la Demones, perse entrambe di tre punti dopo essere stata a lungo in vantaggio, sta vivendo un periodo difficile, con quattro sconfitte consecutive (a Ozieri e Quartu, in casa nel derby con il Calasetta e a Sassari con la Dinamo). La più pesante è stata sicuramente il derby con il Calasetta, iniziato bene con un largo vantaggio (17 a 4), ma proseguito male e terminato malissimo con uno scarto di ben 36 punti. Deliperi e compagni sono chiamati al riscatto nel difficile incontro casalingo con la Sirius Pall. Nuoro.

