“Scomode Verità – Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” di e con Alessandro Di Battista, ha aperto la stagione di prosa al Teatro Centrale di Carbonia, organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Centrale di Carbonia con il patrocinio e sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Carbonia e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Alessandro Di Battista ha messo in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro “Scomode Verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”, un racconto crudo, coraggioso e militante sui massacri commessi in nome della civiltà, sulle incredibili fake-news che li hanno permessi e sulla pavidità dei politici europei – ed italiani in particolare – che hanno preferito tradire l’interesse generale ed i principi costituzionali in favore dell’interesse particolare della grande finanza e dell’industria delle armi.

Partendo dal conflitto in Afghanistan, passando attraverso quelli in Iraq e in Libia, Alessandro Di Battista è arrivato alla guerra in Ucraina, mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale. Alessandro Di Battista ha ricordato la genesi della guerra in Ucraina nonché quella del conflitto israelo-palestinese, scagliandosi contro l’uso strumentale dell’antisemitismo e ha spiegato come e perché Israele si sia via via trasformato in un Paese caratterizzato dal fondamentalismo e dal terrorismo di Stato. Infine, dopo aver mostrato e narrato immagini e fatti di Gaza (per le quali si è scusato davanti al pubblico del Teatro Centrale per la loro crudezza) che il mainstream non ha il coraggio di far vedere e raccontare, ha ricordato quanto, paradossalmente, la Prima Repubblica fosse caratterizzata, almeno in politica estera, da una libertà impensabile al giorno d’oggi, proponendo un intervento di Bettino Craxi, il leader socialista che pure politicamente ha visto sempre lontano, passato alla storia.

Il monologo si è concluso con un messaggio di speranza, azione e partecipazione: quello che possiamo fare noi per continuare a stare dalla parte dei “dannati della Terra”, dunque, dalla parte giusta della Storia.

Alessandro Di Battista replicherà oggi, alle 21.00, al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e domani, domenica 16 novembre, sempre alle 21.000, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale.