La provincia del Sulcis Iglesiente con il progetto “Social Lab – Giovani che costruiscono comunità” si è aggiudicata un finanziamento di 109.000,00 euro dall’UPI (Unione Province Italiane).

L’ente ha partecipato all’iniziativa nazionale “Province x Giovani. Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”; Programma di respiro nazionale finalizzato a supportare le attività realizzate dalle Province nell’ambito delle politiche giovanili, con specifico riferimento al tema della Promozione del benessere psico-fisico e del protagonismo giovanile.

L’obiettivo principale del progetto della provincia del Sulcis Iglesiente è quello di contribuire alla promozione del benessere psico-sociale e relazionale dei giovani tra i 14 e i 18 anni del territorio, attraverso la creazione di percorsi educativi, partecipativi e familiari che favoriscano prosocialità, competenze emotive e cooperazione comunitaria. Il progetto avrà una durata di 18 mesi (dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2027).