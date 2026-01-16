La provincia del Sulcis Iglesiente con il progetto “Social Lab – Giovani che costruiscono comunità” si è aggiudicata un finanziamento di 109.000,00 euro dall’UPI
L’ente ha partecipato all’iniziativa nazionale “Province x Giovani. Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”; Programma di respiro nazionale finalizzato a supportare le attività realizzate dalle Province nell’ambito delle politiche giovanili, con specifico riferimento al tema della Promozione del benessere psico-fisico e del protagonismo giovanile.
L’obiettivo principale del progetto della provincia del Sulcis Iglesiente è quello di contribuire alla promozione del benessere psico-sociale e relazionale dei giovani tra i 14 e i 18 anni del territorio, attraverso la creazione di percorsi educativi, partecipativi e familiari che favoriscano prosocialità, competenze emotive e cooperazione comunitaria. Il progetto avrà una durata di 18 mesi (dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2027).
«Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto: deriva da un gioco di squadra con i funzionari della Provincia con i quali sto collaborando attivamente fin dal primo momento – spiega Isangela Mascia, consigliera delegata delle Pari opportunità, Coesione sociale e Politiche giovanili -. Il bando ci permette di lavorare con giovani adolescenti che se coinvolti nel modo giusto, sapranno dare il meglio di sé. Si tratta di alunne e alunni che, grazie alla collaborazione con scuola, famiglie, enti locali e associazioni potranno prepararsi al meglio per affrontare il futuro che li aspetta. Il mio augurio è che possano vivere questa esperienza in modo vitale ed entusiasta come solo i ragazzi e le ragazze sanno fare. La Provincia è onorata di essere parte attiva nel loro percorso personale di crescita.»
