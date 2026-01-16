17 January, 2026
Lavori pubblici

Gli operai della provincia del Sulcis Iglesiente hanno terminato questa sera la rimozione della sabbia che nei giorni scorsi ha invaso la carreggiata nella SP 83

Gli operai della provincia del Sulcis Iglesiente hanno terminato questa sera la rimozione della sabbia che nei giorni scorsi ha invaso la carreggiata nella SP 83, all’altezza della spiaggia di San Nicolò. L’intervento è stato concordato con le amministrazioni di Buggerru e Fluminimaggiore che già nei giorni scorsi avevano segnalato il problema per la sicurezza degli automobilisti che transitano in quella strada.
Nei prossimi giorni verrà sostituito il guardrail sul ponte.

Strada nuovamente sicura!!
