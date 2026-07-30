“Passi che raccontano”: il Cammino Minerario di Santa Barbara diventa un documentario

Dalle gallerie minerarie ai sentieri affacciati sul mare, dai borghi alle montagne del Sud-Ovest della Sardegna: il Cammino Minerario di Santa Barbara si racconta attraverso le immagini di “Passi che raccontano”, il documentario realizzato da Islas del Mar con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

L’appuntamento è per questa sera, giovedì 30 luglio, alle 21.00, nel Villaggio di Montevecchio, uno dei luoghi simbolo della storia mineraria dell’Isola. Sarà l’occasione, in collaborazione con il comune di Guspini, per presentare un lavoro che accompagna lo spettatore lungo un viaggio tra paesaggi, memoria e bellezza, attraverso gli occhi di chi percorre il Cammino e di chi, ogni giorno, ne custodisce l’identità.

Il documentario nasce infatti dal desiderio di raccontare il Cammino non soltanto attraverso i suoi paesaggi, ma soprattutto attraverso le persone e le comunità che lo abitano. Un racconto corale che mette al centro i camminatori, le loro esperienze e il legame con un territorio in cui storia, natura e comunità si intrecciano lungo gli itinerari del Sud-Ovest della Sardegna.

La serata sarà così un momento di condivisione per lasciar spazio a una narrazione che restituisce il volto di una Sardegna meno conosciuta, lontana dai percorsi più battuti, e per raccontare il Cammino Minerario di Santa Barbara come esperienza di turismo lento, sostenibile e autentico.

Un viaggio fatto di luoghi e incontri, capace di mostrare la forza di un territorio che continua a raccontarsi attraverso i suoi sentieri e attraverso le persone che li percorrono, passo dopo passo.

La serata si concluderà con la presentazione della lattina dedicata a Santa Barbara e realizzata dall’artista Giorgio Casu, prodotta dal Birrificio 4Mori di Montevecchio.