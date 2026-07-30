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Venerdì 31 luglio al via la Festa di San Sisinnio Martire a Villacidro, con la tradizionale processione dal centro abitato alla chiesa campestre di San Sisinnio

Si apriranno domani, venerdì 31 luglio le celebrazioni dedicate a San Sisinnio, che coinvolgeranno la comunità villacidrese fino a martedì 4 agosto.

Celebrazioni religiose. Alle 18.00, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara sarà celebrata la Santa Messa, dopo la quale partirà la tradizionale processione (18.45) alla volta della chiesa campestre di San Sisinnio. La processione, con il trasporto della reliquia del Santo, sarà accompagnata dalla Cavalleria Villacidrese, dai gruppi folkloristici Gippi e Città di Villacidro, dalla banda musicale Santa Cecilia di Villacidro, da Is Custodis de Santu Sisinni, dall’associazione Cuncordia a Launeddas, dai Carabinieri, dal Gonfalone Comunale e dalla Confraternita del Santo Rosario. Al termine del percorso (piazza Zampillo, piazza Frontera, via Garibaldi, località San Sisinnio), alle 20:30 nella chiesa campestre ci sarà l’accoglienza della Reliquia.

Intrattenimenti civili. Gli intrattenimenti civili, che da sempre fanno da cornice alla festa, propongono spettacoli e appuntamenti culturali, ispirati alla tradizione e alla socialità. Ad aprire la serata, alle 21.00, sarà Alessandro Pili, artista profondamente legato alla Sardegna e tra i volti più amati del panorama teatrale e comico isolano. Da sempre apprezzato per la sua autenticità, la spontaneità e la facilità con cui sa instaurare un’immediata sintonia con il pubblico, Alessandro Pili porterà sul palco XX anni di legislatura, lo spettacolo celebrativo dedicato ai vent’anni del suo celebre personaggio del sindaco di Scraffingiu. Un appuntamento che ripercorre, tra ironia, satira, le vicende di uno dei personaggi più rappresentativi del suo repertorio, capace di raccontare con leggerezza e intelligenza vizi, virtù e contraddizioni della società sarda, e non solo.

Al termine dello spettacolo, la festa proseguirà, alle 23.00, con il coinvolgente Dj Set di Stiff, che muterà la piazza in una grande sala da ballo a cielo aperto, dando vita a una lunga notte di musica, divertimento e condivisione

L’organizzazione. Annoverata dal 2022 tra i principali eventi identitari della Sardegna, la festa di San Sisinnio affonda le proprie radici in oltre quattro secoli di storia e continua a rappresentare uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità di Villacidro. La sua organizzazione è il risultato della collaborazione tra istituzioni, comitati e volontari, impegnati ogni anno a preservare l’autenticità di una celebrazione che, nel tempo, ha mantenuto intatti i propri elementi distintivi, coniugando tradizione, devozione e partecipazione popolare.

Hanno collaborato all’organizzazione della Festa di San Sisinnio: Comune di Villacidro, Parrocchia di Santa Barbara, Comitato Parrocchiale San Sisinnio Martire, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Fondazione di Sardegna.

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