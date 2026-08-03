4 August, 2026
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La nuova Iglesias di Daniele Porcu s’è radunata questo pomeriggio al campo ex Casmez

La nuova Iglesias di Daniele Porcu s’è radunata questo pomeriggio al campo ex Casmez per l’avvio della preparazione in vista della nuova stagione agonistica 2026/2027. Alle 17.00 i calciatori hanno ricevuto l’attrezzatura, alle 18.00 il tecnico li ha accompagnati sul terreno di gioco per il primo confronto, la conoscenza per i tanti volti nuovi e la prima sgambata.

Oltre allo staff tecnico, erano presenti il presidente Giorgio Ciccu, il direttore sportivo Andrea Marras, il segretario Carlo Cruccas e i dirigenti Franco Madeddu e Pierpaolo Casula.

Nel gruppo si respira un clima di grande fiducia per quella che sarà la nuova stagione, dopo che quella scorsa ha regalato la grande gioia della conquista della Coppa Italia, novità assoluta nella bacheca dell’Iglesias Calcio.

Nei prossimi giorni si aggregheranno alcuni dei nuovi acquisti, in arrivo dal Sudamerica.

Giampaolo Cirronis

 

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