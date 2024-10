Grande successo a Iglesias per Fung_Go, l’evento dedicato al principe della tavola autunnale

È stata un grande successo la seconda edizione di Fun_Go, cooking, art & more, la manifestazione voluta dall’assessorato delle Attività produttive del comune di Iglesias, che da venerdì a ieri sera ha animato la cittadina medievale con show cooking, degustazioni, menù a tema e passeggiate nei vicini boschi, nel segno dei funghi, ingrediente principe delle tavole autunnali.

La manifestazione non è stata solo un momento di svago e conoscenza: per gli chef stellati chiamati a esibirsi negli show cooking, Errico Recanati, una stella Michelin, titolare del rinomato Andreina, vicino a Loreto, e Cristina Bowerman, una stella Michelin e tre forchette Gambero rosso, chef di punta del Glass Hostaria di Roma, è stata anche l’occasione per andare alla scoperta delle produzioni d’eccellenza dell’Isola. Grande interesse ha riscosso la lenticchia nera di Calasetta, così come i porcini coltivati su un substrato fatto con i fondi di caffè recuperati in bar e locali, o i cardoncelli. Tutti ingredienti che i super cuochi hanno utilizzato nella preparazione dei piatti proposti nei loro show cooking: porcino, ostriche e lenticchie nere di Calasetta in consistenza di polvere d’agnello, venerdì per Recanati, e Capelli d’angelo in brodo di funghi, vongole e prosciutto per la Bowermann. Oltre ai prodotti della terra i due chef hanno deciso di rifornire le dispense dei loro locali, acquistando anche bottarga, anguille affumicate e prosciutto di tonno.

Anche stavolta l’idea della rassegna si è dimostrata, dunque, vincente: “Rispetto alla prima edizione dello scorso anno, stavolta abbiamo voluto alzare ancora l’asticella così abbiamo portato i giorni della manifestazione da due a tre e il risultato è andato oltre le aspettative – afferma Daniele Reginali, assessore alle Attività produttive del comune di Iglesias -. Oltretutto, l’interesse mostrato dai grandi chef per i nostri prodotti non può che riempirci d’orgoglio. A breve ci metteremo al lavoro sulla prossima edizione, che porterà ulteriori novità e ancora un salto di qualità».

Ieri sera, in chiusura della manifestazione, sono stati proclamati i vincitori del concorso “Fun_Go Street o seat?”, rivolto ai piatti a base di funghi che i ristoratori locali hanno proposto durante la tre giorni. La vittoria del circuito “Seat”, per i piatti da degustare seduti, è andata all’Osteria Futura, di Franco Arui che ha proposto un nido di ravioli di ricotta di capra con riduzione al vino rosso e porcino e preparato dallo chef Simone Vittori. A valutare le pietanze è stata una giuria presieduta dallo chef Luigi Pomata e dai food writer Giulia Salis e Manolo Orgiana. Per il circuito street, ovvero le pietanze da passeggio, hanno vinto ex aequo La tua Macelleria Muru con “Salsiccione di suino ai funghi e fungo ripieno”, e AIBM project con “Ò cuzzetiello napoletano al ragù di salsiccia sarda fresca, cardoncelli, patate e cipolle”.

Durante le dimostrazioni e le degustazioni di questi giorni, fondamentale è stato l’apporto di insegnanti e studenti degli istituti alberghieri “G. Ferraris” di Iglesias e “Antonio Gramsci” di Monserrato, capaci di lavorare in perfetta sinergia con gli chef (per la Sardegna c’erano Marina Ravarotto, del ristorante Chiaroscuro e Pierluigi Fais di Josto) e offrire al pubblico un servizio impeccabile, che ha previsto anche la preparazione di due gustosi aperitivi: Macarons ai tre Fun_Go, un tris di macarons dolce salato di funghi con tre farce (alberghiero di Monserrato) e Fry Fun_Go, trilogia di fritti a base di fungo (alberghiero di Iglesias).

Fondamentale anche la collaborazione degli istituti “Giorgio Asproni” ed “Enrico Fermi” con l’indirizzo turistico per il supporto organizzativo e l’assistenza nell’accoglienza degli ospiti.

Fun_Go è ideato e promosso dall’assessorato alle Attività produttive del comune di Iglesias, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo.