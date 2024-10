Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna a Lodz, in Polonia, per il 25° anniversario di ERIH, con nuovi progetti

In occasione del 25° anniversario della nascita di ERIH (European Route of Industrial Heritage), il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con il direttore Fabrizio Atzori, ha partecipato all’assemblea generale ed alla conferenza annuale, che si è tenuta in Polonia, a Lodz, dal 23 al 25 ottobre 2024, insieme a delegati provenienti da tutta Europa.

Il membro italiano del board, prof. Massimo Preite, tra i progetti italiani in corso ha annunciato anche la nascita della nuova “regional route” delle miniere della Sardegna occidentale, in collaborazione con il Parco Geominerario.

Unico partecipante italiano in presenza, l’ente ha portato le proprie esperienze in merito, dal progetto “Open Your Mine” alla rivalorizzazione di alcuni villaggi minerari sardi, con l’obiettivo di puntare una nuova luce sui siti minerari ed il patrimonio storico e archeologico industriale dismesso.

Oltre all’elezione del nuovo board ERIH, durante l’appuntamento sono state presentate esperienze ed iniziative volte alla sostenibilità ambientale ed energetica, innovazione e sviluppo digitale, per valorizzare e riqualificare le strutture del patrimonio industriale europeo.

Come membro ERIH, nel Parco Geominerario sono riconosciuti 2 “anchor point”, a Carbonia (CICC – Centro Italiano della Cultura del Carbone, presso la Grande Miniera di Serbariu) ed Arbus – Guspini (Miniera di Montevecchio).