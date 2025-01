Accordo fra Università di Cagliari e Parco Geominerario per il Piano socio economico dell’ente, con un questionario per il pubblico.

Entra nel vivo l’accordo tra il dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari e il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la stesura del Piano socio economico dell’ente.

Il documento, previsto dallo Statuto vigente del Parco, si propone di promuovere, attraverso procedure partecipative, interventi funzionali allo sviluppo socio-economico dei territori compresi nel perimetro dello stesso. «Inoltre – precisa il responsabile scientifico del dipartimento universitario, il prof. Giuseppe Melis -, mira a definire le linee strategiche di intervento utili alla promozione del Parco e a identificare nuove opportunità di crescita e sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale. A tale scopo – sottolinea Giuseppe Melis – è prioritaria la realizzazione di un’indagine conoscitiva sui diversi portatori di interesse del Parco, per meglio definirne la percezione esterna, individuare punti di forza e debolezza e programmare un valido piano di azione futuro.»

«L’operatività del Piano socio economico, con il questionario, sarà utile per comprendere quanto la popolazione conosce il Parco Geominerario – dice il direttore del Parco Geominerario Fabrizio Atzori -. Un lavoro che inizia dal basso, per cui si procederà alla stesura del documento che, insieme alla redazione del Piano territoriale, consentirà all’ente di poter disporre del Piano strategico, atteso da molti anni.»

Come strumento operativo viene proposto al pubblico un questionario, per intercettare ed analizzare le opinioni e il coinvolgimento degli stakeholders del Parco Geominerario, reso disponibile online per la compilazione sul sito istituzionale e sui social network del Parco. L’obiettivo è raccogliere informazioni utili per migliorare la gestione, la promozione e lo sviluppo dell’ente, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i soggetti coinvolti nelle attività istituzionali.

Tra i quesiti proposti, oltre alle generalità dell’interlocutore, ci saranno le aree del Parco di maggior interesse, il livello di soddisfazione delle politiche gestionali e gli aspetti attinenti al riconoscimento nella rete Global Geoparks Unesco.