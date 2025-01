Piazza Sella, a Iglesias, ospiterà la prima tappa della Festa europea da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, il piccolo format itinerante invernale che porta nelle piazze italiane le pietanze più iconiche e le musiche più suggestive dei Paesi del Centro Nord Europa come Irlanda, Francia, Belgio, Inghilterra.

«Ci testiamo con un nuovo evento in un’ottica di innovazione e cercando di diversificare l’offerta di intrattenimento e spettacoli che nel corso dell’anno ci accompagnano», dice l’assessora della Cultura, Sport e Gravi eventi Claudia Sanna.

Parole di incoraggiamento anche da parte dell’assessore delle Attività produttive Daniele Reginali:

E’ una grande opportunità accogliere questa manifestazione, ci permette di celebrare la diversità culturale e le tradizioni tra le nazioni europee, ma è anche un’importante occasione per mostrare il meglio della nostra comunità.

Siamo orgogliosi di essere il palcoscenico di una festa che unisce musica, arte, gastronomia e folklore in un’atmosfera di divertimento e svago.

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento. Croque monsieur, tartiflette, macaroons francesi, i waffle di Liegi, lo spezzatino alla Guinness, Gulash, un ampissina scelta di wurst tedeschi cotti nel tipico barbecue wurst tedesco faranno parte delle oltre 20 referenze proposte nella tre giorni di Piazza Sella, piatti tipici che portano al Centro Nord Europa o che riportano momenti spensierati come una vacanza in Francia.

Ampissina anche l’offerta di spettacoli gratuiti, si inizia venerdì 24, alle ore 19.00, con l’ offerta di un bicchiere di vin brule’ per proseguire con il tributo live ai Queen a cura dei Radio Queen Sardegna.

Sabato e domenica intrattenimento dal vivo con strumenti particolari usati nel modo celtico come la cornamusa, la concertina, il bouzoki irlandese, cornamusa irlandese.

Sabato sera serata dedicata al folk irlandese con la musica live dei Glee’s.

Si concluderà domenica con l’esibizione degli elegantissimi balli inglesi.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio dell’assessorato della Cultura, Sport e Grandi eventi e dell’assessorato delle Attività produttive dell’Amministrazione comunale di Iglesias.