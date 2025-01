Iglesias proclamata “Città che legge” per il triennio 2024-2026 dal Centro per il Libro e la Lettura

Il comune di Iglesias è stato ufficialmente riconosciuto dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) come “Città che legge” per il triennio 2024-2026. Questo prestigioso titolo testimonia l’impegno costante del territorio nella promozione della lettura e della cultura del libro, grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche, scuole, biblioteche, librerie e operatori culturali.

Essere “Città che legge” significa garantire ai propri cittadini l’accesso ai libri e alla lettura come strumenti fondamentali di crescita personale e collettiva. Alla base di questo riconoscimento vi è il Patto per la Lettura, sottoscritto dal Comune di Iglesias insieme a scuole, biblioteche, librerie e numerosi operatori culturali, tra cui l’associazione Argonautilus, che ha svolto ruolo di coordinamento nella stesura del documento. Questo Patto rappresenta un impegno condiviso a favore della promozione della lettura come diritto fondamentale di ogni cittadino.

La presenza di iniziative consolidate come la Fiera del Libro di Iglesias, organizzata da Argonautilus che celebrerà nel prossimo aprile 2025 la sua decima edizione, è stata un elemento essenziale per ottenere questo riconoscimento. Eventi come la Fiera, insieme ad altre attività culturali che animano il territorio, dimostrano l’importanza di una rete culturale attiva e partecipata.

L’assessora della Cultura del comune di Iglesias, Claudia Sanna, e l’Associazione Argonautilus hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. «Questo riconoscimento non è solo un titolo o un logo sulle nostre locandine: è una porta che si apre verso nuove opportunità. Essere

‘Città che legge’ ci permette di accedere a bandi, finanziamenti e progetti specifici dedicati alla promozione della lettura e alla diffusione del libro. È una spinta a fare ancora meglio, a costruire nuove occasioni di crescita culturale per la nostra comunità», ha dichiarato l’assessora Claudia Sanna.

L’associazione Argonautilus ha aggiunto: «Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro collettivo, di una visione condivisa e della volontà di fare della lettura un pilastro della vita culturale di Iglesias. Continueremo a lavorare con entusiasmo e impegno per trasformare questa opportunità in nuovi progetti e iniziative che possano coinvolgere tutta la cittadinanza».

Il titolo di “Città che legge” rappresenta un valore aggiunto per Iglesias, che rafforza il suo ruolo di riferimento culturale nel panorama regionale e nazionale. Il Comune e gli operatori culturali sono già al lavoro per sviluppare nuove attività, con l’obiettivo di rendere la lettura un elemento centrale nella vita quotidiana di ogni cittadino.