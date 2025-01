Domenica 26 gennaio il teatro Centrale di Carbonia ospiterà lo spettacolo “Vicini di casa” per la stagione 2024-2025 di prosa e danza organizzata dal CeDAC

Domenica 26 gennaio, alle ore 20.30, secondo appuntamento con la nuova stagione 2024-2025 di prosa e danza organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Centrale di Carbonia con il patrocinio e il sostegno del comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sul palco andrà in scena lo spettacolo “Vicini di casa”, dalla commedia “Sentimental” di Cesc Gay, traduzione e adattamento Pino Tierno, con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, regia Antonio Zavatteri. “Vicini di casa” è una commedia pungente e provocatoria che esplora, con leggerezza, le inibizioni e le ipocrisie della società.

«Dopo il primo appuntamento di lunedì scorso, che ha registrato un grande successo in termini di performance e di spettatori presenti in sala, ci apprestiamo ad assistere a un altro grande spettacolo nel nostro Teatro Centrale, che recentemente si è rifatto il look ed è stato oggetto di importanti lavori di ammodernamento, abbellimento e riqualificazione, che saranno definitivamente completati nei prossimi mesi, rendendolo ancora più accogliente, confortevole e fruibile per le compagnie teatrali e per il pubblico in sala», ha detto il sindaco Pietro Morittu.