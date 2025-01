AUSI Iglesias: due nuovi percorsi formativi a cura della Fondazione ITS Academy MO.SO.S.

Il Consorzio AUSI, a Iglesias, presso la sede di Palazzo Bellavista (Monteponi), ospiterà due nuovi percorsi di formazione realizzati a cura della Fondazione ITS Academy MO.SO.S.

La Fondazione MO.SO.S., appartenente al segmento di formazione terziaria parauniversitaria del ministero dell’Istruzione e del Merito, agisce nell’area tecnologica della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità aerea, marittima e terrestre di persone e beni, alla manutenzione dei mezzi di trasporto, delle relative infrastrutture e della logistica.

I percorsi a cura della Fondazione, realizzati in collaborazione con le aziende del territorio e il mondo del lavoro, sono finalizzati alla formazione di Tecnici Superiori delle scienze applicate, con competenze trasversali altamente tecnologiche, spendibili in diversi ambiti a livello nazionale ed internazionale.

I due percorsi formativi in fase di attivazione, che verranno ospitati nella sede del Consorzio AUSI, sono:

▪ Tecnico Superiore per i sistemi meccatronici per la mobilità

▪ Tecnico superiore per la gestione e manutenzione dell’idrogeno applicato al trasporto.

Il Tecnico Superiore per i sistemi meccatronici per la mobilità (diploma di V° livello EQF (European Qualification Framework), possiede le competenze adatte a sviluppare le nuove tecnologie nate dall’unione della meccanica con il digitale, nell’ambito dell’industria 5.0.

Competenze sia tecniche specifiche che multidisciplinari, per mettere a sistema conoscenze differenti e farne sintesi originali e innovative.

Accedono al corso, della durata di 2 anni (2.000 ore tra lezioni e stage in azienda), persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il Tecnico superiore per la gestione e manutenzione dell’idrogeno applicato al trasporto (diploma di V livello EQF (European Qualification Framework), opera nel sistema di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno.

Nei contesti produttivi, cura la pianificazione delle diverse fasi di lavoro e organizza risorse umane e materiali.

Si occupa inoltre della manutenzione delle parti idrauliche, meccaniche ed elettriche di un impianto per la produzione, dello stoccaggio e rifornimento, effettua ispezioni visive per identificare eventuali perdite, verifica soglie e livelli, e comunica tempestivamente alla centrale operativa eventuali anomalie.

Accedono al corso, della durata di 2 anni (2.000 ore tra lezioni e stage in azienda), persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.