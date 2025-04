Sabato 5 aprile Carbonia ospiterà due eventi organizzati con gli studenti dell’IIS Amaldi Gramsci e dell’IIS Angioy

Nell’ambito della promozione di azioni finalizzate alla realizzazione di attività di orientamento, l’Amministrazione comunale di Carbonia ha in programma due eventi che si svolgeranno sabato 5 aprile 2025 della durata di 90 minuti che coinvolgeranno gli studenti dell’IIS Amaldi Gramsci dalle ore 9.00 alle 10.30 e dell’IIS Angioy dalle 11.30 alle 13.00.

Gli incontri si svolgeranno nelle sedi dei rispettivi istituti scolastici.

L’attività è organizzata dall’associazione Malik ETS che da oltre dieci anni si occupa della diffusione delle opportunità per i giovani in Europa. Porta avanti il progetto “Sportello in Spalla”, ideato in partenariato con Eurobridge ed Eurodesk Italia, con il fine di stimolare e guidare i territori, soprattutto quelli con maggiori barriere geografiche, a beneficiare delle opportunità offerte dall’Unione Europea.

Gli incontri, gestiti dagli operatori di Malik ETS, saranno incentrati sulle opportunità finanziate dai programmi europei: Erasmus Plus (scambi giovanili, corsi di formazione, tirocini), Corpo Europeo di Solidarietà (volontariato di lungo e breve termine), Discover EU (viaggi in treno per l’Europa indirizzati ai diciottenni) e anche le opportunità più proiettate verso il mondo del lavoro con il programma “Erasmus per giovani imprenditori”.

Il progetto mira inoltre a realizzare un sistema informativo e formativo partecipazione itinerante per favorire e incrementare la diffusione delle informazioni relative alle politiche europee in ambito giovanile e la partecipazione dei giovani a progetti di mobilità transnazionale di breve e lungo periodo.