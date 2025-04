Il Castello di Acquafredda rivoluziona l’esperienza di visita con amuseapp

Il Castello di Acquafredda, imponente testimonianza di architettura fortificata medievale, abbraccia l’innovazione senza tradire la sua storia millenaria. Grazie all’integrazione di amuseapp, piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per creare audioguide personalizzate, i visitatori potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva e su misura.

Posto su un colle di origine vulcanica a 256 metri sul livello del mare, il Castello di Acquafredda non è solo un’affascinante testimonianza dell’architettura medievale, ma anche un punto di riferimento culturale della Sardegna. Costruito, secondo la tradizione, dal celebre conte pisano Ugolino della Gherardesca, reso immortale dai versi di Dante Alighieri, il castello racchiude secoli di storia, leggende e misteri. Oggi, grazie ad amuseapp, la visita al castello diventa ancora più coinvolgente, con contenuti interattivi e adattabili a ogni tipo di pubblico.

Il Castello di Acquafredda offre un’esperienza unica e diversificata grazie a quattro itinerari audioguidati, progettati per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori. Grazie alla soluzione di amuseapp, ora i turisti possono scegliere tra un percorso per adulti e un itinerario pensato per i bambini, narrato con un linguaggio più semplice e coinvolgente, in grado di trasmettere la magia del castello ai più piccoli. Sono disponibili, inoltre, anche un itinerario audio naturalistico che esplora la biosfera circostante, con un focus sulla flora e fauna dell’area protetta, e un itinerario dedicato alla figura storica e letteraria del Conte Ugolino, che racconta la sua tragica vicenda e il legame con la Divina Commedia. Ogni itinerario è disponibile in cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco, offrendo così un’esperienza più ricca e inclusiva anche per visitatori non italiani.

Come affermato dallo staff del Castello di Acquafredda: «Abbiamo scelto di implementare l’audioguida di amuseapp perché, grazie all’audioguida, il castello diventa più accessibile a un pubblico più ampio, inclusi turisti e visitatori che possono esplorare il sito a proprio ritmo in autonomia. L’audioguida offre inoltre contenuti ricchi di informazioni, aneddoti e curiosità che potrebbero essere reperibili solo attraverso visite guidate tradizionali».

L’adozione della soluzione di amuseapp non solo rende la visita al castello più inclusiva, ma rappresenta anche un passo avanti nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Grazie a un’interfaccia intuitiva, il team del castello può aggiornare e personalizzare i contenuti delle audioguide in tempo reale, garantendo sempre informazioni accurate, aggiornate e coinvolgenti.

Con l’integrazione di questa nuova audioguida il Castello di Acquafredda rappresenta un esempio di come la tecnologia possa rendere la cultura più accessibile e coinvolgente per tutti.