Oltre 1.000 studenti coinvolti in 3 anni da Casa Emmaus con i progetti sociali diffuso nel territorio

Una grande famiglia che in 37 anni di attività, e sino al 31 dicembre 2024, ha coinvolto a vario titolo oltre diecimila persone tra operatori, volontari e assistiti, prendendosi cura di coloro che si trovano in uno stato di grave difficoltà: individui con disagi psichiatrici, dipendenze patologiche, disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Dan), in stato di estrema povertà, migranti, detenuti, donne vittime di tratta e di violenze, minori. La cooperativa sociale Casa Emmaus, però, da tempo si è aperta ulteriormente al territorio e propone numerosi progetti nelle scuole, principalmente nel Sulcis Iglesiente ma non solo, coinvolgendo molte altre realtà locali del Terzo settore. Negli ultimi tre anni le iniziative hanno visto protagonisti 1.105 studenti e decine di insegnanti di 12 scuole. Gli ambiti di intervento spaziano notevolmente.

“Cooperazione: mettiamola in agenda! – giovani e territori per l’aiuto pubblico allo sviluppo sostenibile” è il titolo di un progetto finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (capofila è Focsiv – Volontari nel mondo); nel triennio 2022-2024 ha coinvolto 240 studenti di tre scuole (48 dell’Istituto Pertini di Cagliari, 139 dell’Istituto Baudi di Vesme di Iglesias e 53 dell’Ipia di Iglesias). Si tratta di un’iniziativa concepita per rispondere alle sfide poste dai nazionalismi crescenti e dai conflitti che minacciano la solidarietà internazionale e il progresso verso gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Il progetto ha un respiro nazionale e ha coinvolto 24 enti in 11 regioni italiane, mettendo al centro l’importanza della cittadinanza globale e della cooperazione internazionale per uno sviluppo sostenibile. Le attività si sono concentrate su: percorsi di formazione, volti a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della cittadinanza globale e sul ruolo cruciale dell’aiuto pubblico allo sviluppo; campagne di comunicazione, pensate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cooperazione internazionale e sul legame tra azione locale e obiettivi globali; coinvolgimento delle nuove generazioni, con l’obiettivo di attivare i giovani come promotori di cambiamento e di solidarietà globale, accrescendo il loro ruolo nelle dinamiche territoriali. Il lavoro svolto ha inoltre permesso di rafforzare il dialogo tra i territori e i vari livelli istituzionali, sottolineando l’importanza di un impegno civico e politico che tenga al centro la solidarietà e la cooperazione internazionale.

Il progetto “Alimentazione”, finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale (capofila Casa Emmaus), nel triennio 2023-2025 ha visto protagonisti 702 bambini dai 5 ai 10 anni degli Istituti primari di Iglesias, Domusnovas, Musei e Villamassargia, che si trovano in condizioni di disagio psicosociale, a rischio di devianza o abbandono scolastico. L’iniziativa si propone di contrastare il disagio e favorire l’inclusione sociale, attraverso attività educative e partecipative. Numerosi i partner, oltre le scuole: i Comuni di Domusnovas, Iglesias e Musei, associazione culturale “Francesco Lamieri”, Csc Carbonia Società Umanitaria, Centro iniziative culturali Arci Iglesias Aps, Federazione interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias, Istituto nazionale di Astrofisica – Inaf, cooperativa sociale “La Casa dei Ghighi”. Tra le varie attività, per corsi di educazione digitale e approfondimenti nelle discipline Stem (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica).

Si chiama “Orto frutteto solidale diffuso”, invece, il progetto finanziato da Azzero CO2 ed Enel Cuore (capofila Casa Emmaus). Si è svolto tra dicembre 2023 e novembre 2024. È nato con l’obiettivo di promuovere il benessere personale e sociale attraverso la creazione di un ambiente collaborativo e stimolante, dove il prendersi cura della natura diventa un’occasione di crescita e apprendimento. L’iniziativa ha visto la piantumazione di 200 ulivi nella comunità di San Lorenzo, che hanno trasformato l’area in uno spazio di socializzazione, responsabilità condivisa e sviluppo di nuove competenze. Preziosa la collaborazione con gli studenti dell’Istituto Agrario di Villamassargia, che hanno affiancato gli ospiti della comunità “San Lorenzo” in tutte le fasi del lavoro. Questa sinergia ha favorito uno scambio reciproco di conoscenze ed esperienze.

Casa Emmaus è capofila anche di “Strategia – Educare insieme”, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno scolastico 2024-2025. I partner sono: Istituto “Fernando Meloni” di Domusnovas, Istituto “Pietro Allori” di Iglesias, associazione “Elda Mazzocchi Scarzella” di Domusnovas, TechLab4Kids Aps, Orto botanico di Cagliari, cooperativa sociale Killia. L’iniziativa punta a rafforzare l’integrazione civica dei minori di Iglesias e Domusnovas, attraverso attività pratiche e di sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale (tra cui il contrasto al randagismo e la coltivazione di un orto medicinale).

L’Agenzia per la coesione territoriale ha finanziato per l’anno scolastico 2024-2025 il progetto “Strategia Pnrr”, di cui Casa Emmaus è capofila. Avviato lo scorso 16 settembre, coinvolge numerosi partner: Aps TechLab4Kids, Aps Rete Donne Musei, Comune di Domusnovas, Comune di Musei, Istituto comprensivo “C. Nivola”, Istituto comprensivo statale, cooperativa sociale Le Api. Questo progetto è nato per contrastare la povertà educativa minorile, mirando a favorire il benessere complessivo e lo sviluppo armonico dei minori. I beneficiari, insieme ai loro familiari e insegnanti, stanno sviluppando competenze personali, relazionali e cognitive, con un focus particolare sullo studio e la valorizzazione del territorio. L’idea centrale è quella di ideare, progettare e promuovere un itinerario turistico-culturale dedicato alle famiglie, che metta in luce le risorse naturali, artistiche, architettoniche e culturali locali. I bambini impegnati attualmente sono 26, ma nelle prossime settimane verranno coinvolte altre sei classi.