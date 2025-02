La Giunta comunale di Sant’Antioco ha approvato il “Piano delle azioni per la sostenibilità” del Programma Bandiera Blu 2025

Il comune di Sant’Antioco adotta “Il Piano delle azioni per la sostenibilità” (Action Plan), un piano triennale con monitoraggio annuale che individua le azioni che l’Ente intende adottare a livello locale allo scopo di assicurare uno sviluppo che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta, ricorrendo ad un insieme di misure sociali, ambientali ed economiche. Un progetto ambizioso, articolato, elaborato e adottato per la partecipazione al Programma Bandiera Blu 2025, novità introdotta da Fee Italia – organismo con ramificazione internazionale che cura il progetto Bandiera Blu – a partire da questa annualità. Fino agli anni scorsi, infatti, le scadenze da rispettare per l’accesso al Programma erano due e si concludevano entro il 18 dicembre, giorno in cui i Comuni partecipanti avrebbero dovuto inviare tutta la documentazione richiesta. Ma da quest’anno è stata introdotta una nuova “prova” che rende ancora più delicato e impegnativo restare nell’élite delle mete sostenibili e di qualità, che annovera anche il comune di Sant’Antioco dal 2019 con Maladroxia e dal 2022 con la sfavillante spiaggia di Coa Cuaddus.

«Non ci siamo fatti intimorire da questo ulteriore impegno, non certo di poco conto – commenta il sindaco Ignazio Locci – perché fin da quando ci siamo proiettati sul progetto Bandiera Blu abbiamo lavorato con la consapevolezza che non si sarebbe trattato di ottenere un semplice vessillo da sventolare durante la stagione estiva, quanto piuttosto di un impegno concreto ad adottare azioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Una sfida che dal 2019 ci spinge a fare di più e meglio: questa nuova scadenza, poi, ci impone un salto di qualità decisivo che da un certo punto di vista ci inorgoglisce perché ci dà lo stimolo a rendere ancora più concreta, con azioni mirate e dettagliate, la salvaguardia del nostro ecosistema. La Bandiera Blu, dunque, non è una mera bandiera da esibire, bensì un impegno reale che ci porta a offrire il nostro contributo verso la sostenibilità. Con gli Uffici ci siano rimboccati le maniche e abbiamo perseguito il nostro scopo: adesso ci auguriamo che questo lavoro venga premiato anche quest’anno e che nelle nostre due spiagge candidate possano muovere all’aria le Bandiere, sinonimo internazionale di salubrità delle acque, di accessibilità e sostenibilità.»

Nello specifico, all’interno dell’Action Plan sono indicate tutte le misure che verranno adottate o che sono già state adottate al 2024 in termini di sostenibilità, così come indicato dall’Unione Europea. Il Piano di Sostenibilità Ambientale accoglie al proprio interno le scelte dell’amministrazione comunale e le traduce in strategie generali della Transizione Ambientale, secondo priorità dettate attraverso indirizzi definiti in sede politica. Più nel dettaglio, gli obiettivi individuati per il triennio 2025-2026-2027 sono cinque: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra, Vita sott’acqua, Lotta contro il Cambiamento climatico e le azioni previste per la redazione del piano sono ben trentatré, a testimonianza di quanto sia complesso e delicato il processo di sostenibilità. Si va dalle piste ciclabili al trasporto sostenibile, dalle comunità energetiche alla produzione e uso delle energie rinnovabili, dalla gestione dei rifiuti alla gestione del demanio marittimo, fino al turismo sostenibile e all’educazione ambientale.

In merito interviene anche l’assessore Pasquale Renna, il quale sin dal principio affianca il Sindaco nel progetto Bandiera blu: «Ogni anno il nostro lavoro per preservare la Bandiera Blu ci spinge a fare qualche passo in avanti – spiega Pasquale Renna – “pungolati” anche dal programma di Fee Italia, e lo facciamo con serenità consapevoli che questa sia la strada giusta, al fine di consegnare alle future generazioni un’isola sempre più rispettosa dell’ambiente. Ecco perché accogliamo con entusiasmo le associazioni e gli organismi che propongono iniziative di educazione ambientale e sosteniamo con convinzione anche il nostro Ceas, Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, che in tal senso svolge un ruolo determinante. Tra le varie iniziative, tengo a menzionare quella che il 25 luglio di quest’estate abbiamo organizzato a Maladroxia, ovvero una dimostrazione sulla sicurezza in mare che ha visto la partecipazione della Guardia Costiera e delle associazioni che gestiscono il servizio di salvamento a mare. L’iniziativa, promossa nella Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, ha riscosso un notevole successo tra i bagnanti, molti dei quali turisti. Siamo felici di proseguire su questo percorso fatto di azioni reali e tangibili e ci auguriamo di mantenere la Bandiera anche per il 2025.»