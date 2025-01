Entro il 20 febbraio le domande per i contributi a privati per i danni subiti per gli eventi meteo del 26 e 27 ottobre 2024

Il Servizio di Protezione Civile del comune di Carbonia ha aperto i termini per la concessione di contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi metereologici dei giorni 26-27 ottobre 2024.

Il comune di Carbonia, con deliberazione di Giunta n. 240 del 02.11.2024, ha dichiarato lo stato di calamità naturale per l’evento atmosferico del 26-27 ottobre scorso, quando copiose piogge hanno determinato ingenti danni per beni pubblici sia mobili che immobili, per strade comunali e sottoservizi, nonché per beni e immobili privati.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti che hanno subito danni al patrimonio privato.

Possono richiedere il beneficio anche le attività economiche e produttive afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico (non rientrano i danni alle colture, produzioni agricole e capi di bestiame).

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/39 del 23/12/2024 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ai quali occorre riferirsi per valutare le condizioni di ammissibilità.

Per presentare domanda di contributo all’Amministrazione comunale, è necessario accedere, mediante SPID, CIE o CNS, al Sistema informativo Integrato di Protezione Civile (SIPC), all’indirizzo web: https://sipc.regione.sardegna.it/welcome .

La documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna (SUS), nel quale sono descritte le fasi del procedimento, all’indirizzo web https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/11271.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale SIPC entro il 20 febbraio 2025.