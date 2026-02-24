25 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSanitàL’associazione N.A.B.A. ODV sabato 28 febbraio, a Carbonia, presenterà il progetto dedicato alle malattie rare dal titolo “Molto più di quanto immagini”
Sanità

L’associazione N.A.B.A. ODV sabato 28 febbraio, a Carbonia, presenterà il progetto dedicato alle malattie rare dal titolo “Molto più di quanto immagini”

0
404Views

L’associazione N.A.B.A. ODV sabato 28 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede della Polisportiva Girasole, in via Ogliastra n. 19, a Carbonia, presenterà il progetto dedicato alle malattie rare dal titolo “Molto più di quanto immagini”.
L’iniziativa coinvolgerà circa 340 studenti degli istituti superiori del territorio, offrendo loro un’opportunità unica di confronto diretto con professionisti del settore sanitario, associazioni e familiari.

FOLLOW US ON:
A Villacidro operati

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sanità
Fp Cgil, Cisl Fp, Ui
Sanità
Paolo Cannas (Dg Asl
Sanità
Sono stati inaugurat
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY