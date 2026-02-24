L’associazione N.A.B.A. ODV sabato 28 febbraio, a Carbonia, presenterà il progetto dedicato alle malattie rare dal titolo “Molto più di quanto immagini”
404Views
L’associazione N.A.B.A. ODV sabato 28 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede della Polisportiva Girasole, in via Ogliastra n. 19, a Carbonia, presenterà il progetto dedicato alle malattie rare dal titolo “Molto più di quanto immagini”.
L’iniziativa coinvolgerà circa 340 studenti degli istituti superiori del territorio, offrendo loro un’opportunità unica di confronto diretto con professionisti del settore sanitario, associazioni e familiari.
NO COMMENTS