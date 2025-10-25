Carbonia piange il pittore Stefano Masili, scomparso all’età di 72 anni (era nato a Carbonia il 27 novembre). «Si autodefiniva un fabbricante di immagini e di sogni, che ha sempre coniugato il suo lavoro di assistente amministrativo nella pubblica amministrazione con l’utilizzo di pennelli, pennini e inchiostri di china colorati – si legge in una nota-ricordo diffusa dal comune di Carbonia -. Una passione ereditata dal padre. I suoi capolavori si sono sempre articolati secondo sequenze narrative, riproducendo nature morte, ma è stato soprattutto il ciclo delle agavi il progetto che più lo ha affascinato.»

«Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale esprimono cordoglio e si stringono in un forte abbraccio alla famiglia di Stefano Masili, un artista che ha dato lustro e ha portato il nome della città di Carbonia al di fuori dei confini nazionali, contribuendo a promuovere culturalmente l’arte del Sulcis Iglesiente. Numerose sono state, infatti, le mostre che lo hanno visto ospite in musei non soltanto italiani, ma di paesi quali Francia, Germania e Inghilterra. Una grave perdita per il mondo culturale e artistico della città di Carbonia.»