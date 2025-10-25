25 October, 2025
Serie C basket maschile: alle 18.00 Camping La Salina Calasetta – Sef Torres, domenica ore 18.30 Basket Antonianum Quartu Sant'Elena – Scuola Basket Miners Carbonia
Sport

Serie C basket maschile: alle 18.00 Camping La Salina Calasetta – Sef Torres, domenica ore 18.30 Basket Antonianum Quartu Sant’Elena – Scuola Basket Miners Carbonia

Sono in programma oggi e domani le partite della quinta giornata del campionato di serie D di basket maschile.

La Camping La Salina Calasetta, reduce dall’impresa compiuta sul campo della capolista Sant’Orsola, a Sassari, superata 79 a 76, gioca in casa questo pomeriggio contro la Sef Torres, fischio d’inizio ore 18.00, dirigono Claudia Seu di Quartucciu e Nicola Saddi di Quartu Sant’Elena.

La Scuola Basket Miners Carbonia dopo la seconda sconfitta esterna di misura subita sul campo della Demones Ozieri (83 a 86), gioca ancora in trasferta, domenica 26 ottobre, sul campo del Basket Antonianum Quartu Sant’Elena. Fischio d’inizio ore 18.30, dirigono Riccardo Solinas di Sestu e Simone Margaritella di Quartu Sant’Elena.

Sugli altri campi, si giocano Fisiokons Aurea Sassari – Olimpia Cagliari, oggi alle 20.00; Pol. Dinamo Sassari – Sant’Orsola Sassari, oggi ore 17.30; Sirius Pall. Nuoro – Ferrini Pisano Arredamenti, oggi ore 19.00.

Nella foto di copertina Simone Frisolone, coach della Camping La Salina Calasetta.

