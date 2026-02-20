A Iglesias, a partire dal 1° marzo cambieranno gli orari di apertura dei due ecocentri comunali di Monte Agruxiau e Corso Colombo, dedicati al conferimento dei rifiuti urbani. I nuovi orari e giorni di apertura saranno i seguenti.

Ecocentro di Corso Colombo

Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Martedì dalle ore 7,00 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 7,00 alle ore 18,00

Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00

Domenica e festivi dalle ore 7,00 alle ore 11,00

Ecocentro di Monte Agruxiau

Martedì dalle ore 12,00 alle ore 18,00

Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione di queste variazioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare il sito istituzionale del Comune, contattare il servizio di igiene urbana e chiamare il numero verde 800 778822.