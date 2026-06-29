Raccolta rifiuti a Calasetta, Alessandro Melis (FIT CISL): «Troppe incertezze, il Comune ci ascolti»

«Troppa incertezza per i lavoratori dal servizio di raccolta dei rifiuti che partirà a Calasetta dal prossimo 1 luglio. Il bando predisposto dall’amministrazione comunale presenta molti punti poco chiari.»

Lo sostiene il segretario di presidio della Fit Cisl del Sulcis Iglesiente, Alessandro Melis, che esprime la preoccupazione del sindacato. «Per prima cosa – spiega – il bando di gara non ha tenuto conto della clausola sociale che dovrebbe garantire il passaggio diretto, alle stesse condizioni, dei lavoratori dall’azienda uscente a quella subentrante. La scorsa settimana abbiamo presentato una richiesta urgente d’incontro, senza avere alcun riscontro. Stessa sorte per il successivo sollecito: il Comune ignora le istanze dei sindacati, quindi dei lavoratori che hanno diritto a vedere salvaguardati posti e ore di lavoro». Per Alessandro Melis, «al danno fatto con un bando lacunoso, non possiamo accettare anche la beffa di essere ignorati dall’amministrazione. Il Comune si confronti quanto prima con le organizzazioni sindacali».

«Troppa incertezza per i lavoratori dal servizio di raccolta dei rifiuti che partirà a Calasetta dal prossimo 1 luglio. Il bando predisposto dall’amministrazione comunale presenta molti punti poco chiari.»