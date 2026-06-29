30 June, 2026
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IGEA, approvato il bilancio 2025. L’assessore Emanuele Cani: «Prosegue il lavoro per il rilancio della società, a breve l’approvazione delle linee guida al piano industriale»

L’assemblea dei soci della IGEA S.p.A., società partecipata della Regione Sardegna preposta alla messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica delle aree minerarie dismesse, ha approvato oggi il bilancio 2025, con il voto favorevole dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani in rappresentanza del socio Regione Autonoma della Sardegna.

«Prosegue l’attività per definire un piano di lavoro strutturato e pluriennale per il rilancio di Igea, dopo anni di stallo – sottolinea l’assessore Emanuele Cani -. Nella prossima assemblea saranno all’ordine del giorno l’approvazione delle linee guida al piano industriale, il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e gli obiettivi per il triennio 2026-2028.»

Il bilancio, illustrato dall’amministratore unico Salvatore Mattana, destina l’utile di esercizio, pari a euro 2.513.515,02, per euro 125.675,57 alla riserva legale e per euro 2.387.839,45 alla riserva straordinaria.

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