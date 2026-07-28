28 July, 2026
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Blackout rete elettrica, l’assessore Emanuele Cani: «Ci aspettiamo da Enel, come annunciato, un piano di interventi strutturali che assicuri la risoluzione definitiva delle criticità»

L’assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna esprime preoccupazione per i ripetuti blackout elettrici che nelle ultime settimane hanno interessato numerosi comuni dell’Isola. Le interruzioni di fornitura, spesso prolungate e improvvise, hanno causato gravi disagi ai cittadini e alle imprese, già messe a dura prova dalle eccezionali ondate di calore che stanno colpendo il territorio.

In particolare, si segnalano i casi verificatisi nei comuni di Cagliari, Assemini, Uta, Quartucciu, Sestu, Capoterra, Quartu Sant’Elena, Nuoro, Sinnai, Settimo, Olbia e in diverse altre realtà locali, dove i malfunzionamenti della rete elettrica hanno determinato situazioni critiche, con blocchi delle attività produttive, disfunzioni nei servizi essenziali e difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle nelle quali sono presenti persone fragili.

«Ci aspettiamo da Enel, in qualità di gestore della rete di distribuzione, la definizione di un piano di interventi strutturali che assicuri la risoluzione definitiva delle criticità, prevenendo il ripetersi di situazioni che compromettono la qualità della vita dei cittadini e la competitività del sistema produttivo regionale, anche sulla base di un quadro dettagliato delle cause che hanno determinato i blackout, delle misure correttive già adottate e di quelle programmate nel breve periodo, con particolare riferimento alle aree maggiormente colpite», afferma l’assessore Emanuele Cani.

 

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