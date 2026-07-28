Roberto Chirigu è stato eletto all’unanimità coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sulcis Iglesiente

Roberto Chirigu è il nuovo Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per il Sulcis Iglesiente. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso del Congresso provinciale svoltosi a Carbonia, presieduto dal consigliere regionale Franco Mula, alla presenza del deputato Gianni Lampis e del consigliere regionale Gigi Rubiu.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata. L’unanimità espressa dal Congresso rappresenta un segnale importante di unità, che considero il punto di partenza per il lavoro che ci attende», ha dichiarato Roberto Chirigu.

Il nuovo coordinatore provinciale ha ribadito la volontà di guidare il partito attraverso un percorso fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla condivisione, valorizzando il contributo di militanti, dirigenti e amministratori locali.

«Fratelli d’Italia è oggi una realtà politica solida e radicata. Il nostro obiettivo sarà consolidare ulteriormente questa presenza, rafforzando i circoli, mantenendo un confronto costante con gli amministratori del territorio e costruendo un’azione politica sempre più vicina alle esigenze delle comunità del Sulcis Iglesiente. Solo attraverso una collaborazione continua tra il partito e chi ogni giorno amministra i nostri comuni sarà possibile dare risposte concrete ai cittadini.»

Roberto Chirigu ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Coordinamento provinciale uscente per il lavoro svolto negli anni, sottolineando come il percorso fin qui compiuto rappresenti una base solida sulla quale proseguire con spirito di servizio, responsabilità e unità.

«Inizia una nuova fase che dovrà vedere tutti protagonisti. Le sfide che attendono il nostro territorio richiedono impegno, presenza e capacità di fare squadra. Da parte mia ci saranno massima disponibilità, dedizione e la volontà di lavorare ogni giorno per rafforzare Fratelli d’Italia e contribuire alla crescita del Sulcis Iglesiente.»

A seguito delle elezioni congressuali il nuovo coordinamento provinciale risulta così composto: Fiorella Valentina Panzali (Iglesias), Alessandro Massidda (Carbonia), Valerio Lecca (Sant’Antioco), Daniela Garau (Carbonia), Veronica Impera (Santadi), Andrea Diana (Giba), Attilio Stera (Domusnovas), Monica Matta (Sant’Antioco) e Piergiorgio Grussu (Carbonia).