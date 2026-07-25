E’ stato celebrato ieri il Decennale dell’apertura al pubblico di Pani Loriga. Un’occasione speciale per ripercorrere insieme le tappe del percorso finora svolto, che rappresenta solo l’inizio del progetto di ricerca e valorizzazione tutt’ora in att

Un bel confronto tra il sindaco Massimo Impera e i sindaci che lo hanno preceduto ha evidenziato l’importanza del sito per il comparto turistico e culturale e il suo ruolo attivo nella promozione delle altre risorse del territorio, con cui dialoga costantemente.

Giovanna Pietra, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, direttrice dello scavo sull’Acropoli di Pani Loriga, ha lanciato le sfide future: ampliare l’accessibilità al sito, sia culturale, acquisendo e diffondendo nuova conoscenza, sia fisica, strutturando l’area per nuove forme di accoglienza, obiettivo pienamente condiviso dall’Assessora alla Cultura Veronica Impera.

Massimo Botto, direttore degli scavi della Pani Loriga – Missione Archeologica – ISPC CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, attivi da oltre 20 anni sul colle, ha ricordato i tanti risultati della ricerca il suo fondamentale contributo alla ricostruzione della storia antica del Sulcis. Ancora, l’intervento di Daniele Caddeo (Legacoop Sardegna) ha precisato l’importanza della cooperazione come valore aggiunto nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Infine, abbiamo ripercorso insieme le tappe della costruzione di un’offerta culturale sempre più strutturata e diversificata, capace di accogliere pubblici differenti e di promuovere il sito in modo integrato con le altre risorse del territorio, anche su scala sovralocale.

La celebrazione si è conclusa all’insegna della convivialità, tra buon cibo col buffet curato da Bisteccheria risto-bar La Fortezza, gli eccellenti vini offerti dalla Cantina Santadi e la straordinaria musica di Alberto Balia e Massimo Perra, sotto il cielo stellato di Pani Loriga in questa bella serata di mezza estate.