Dal 3 al 5 luglio “Calici in Tonnara”. il festival del vino sardo nel cuore di una delle più antiche tonnare della Sardegna

Portoscuso si prepara ad accogliere la settima edizione di “Calici in Tonnara”, il festival del vino sardo che dal 3 al 5 luglio 2026 tornerà ad animare una delle più antiche tonnare della Sardegna, trasformandola in un grande percorso di degustazione, scoperta e racconto del territorio.

In uno scenario tra i più suggestivi dell’isola, luogo simbolo della storia marinara del Sulcis e per secoli legato alla pesca del tonno rosso, il vino diventa strumento di conoscenza, incontro e valorizzazione culturale. Un’esperienza che unisce il fascino di una location carica di memoria con l’eccellenza delle produzioni vitivinicole sarde, confermando Calici in Tonnara come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi a livello regionale.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale CREW in collaborazione con Althunnus Tonnare Sulcitane, con il patrocinio del comune di Portoscuso e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, nasce con l’obiettivo di raccontare la Sardegna attraverso i suoi vini, i suoi produttori, le sue materie prime e le sue tradizioni.

Durante le tre serate, dalle 19.00 alle 24.00, il pubblico potrà vivere una vera e propria Wine Experience con oltre 30 cantine provenienti da tutta la Sardegna, suddivise nelle diverse giornate dell’evento. Non una semplice degustazione, ma un percorso culturale e sensoriale nel quale i visitatori potranno incontrare direttamente produttori, direttori commerciali, enologi e sommelier, ascoltando il racconto delle etichette, dei vitigni e dei territori da cui nascono.

Dal Carignano del Sulcis al Vermentino di Gallura, dal Mandrolisai alle tante espressioni autoctone dell’isola, Calici in Tonnara porta nel calice la ricchezza vitivinicola della Sardegna: suoli, venti, microclimi, storie familiari, visioni produttive e identità locali che diventano esperienza condivisa.

Accanto al vino, grande protagonista sarà anche la cucina. Calici in Tonnara si distingue, infatti, per la ricerca dell’abbinamento tra calice e piatto, coinvolgendo chef capaci di interpretare la tradizione sarda con sensibilità contemporanea. Per l’edizione 2026 sono confermati Nicola Paulis, chef dell’Hotel Corte Rubja di Iglesias, e Cristiano Rosso, chef del ristorante Da Andrea al Cavallera di Carloforte. La novità di quest’anno sarà la partecipazione del pastry chef Leonildo Contis, della Locanda Leonildo dal Buongustaio, che porterà il suo talento all’interno del percorso gastronomico dell’evento.

I tre chef saranno chiamati a creare proposte pensate per dialogare con i vini in degustazione, valorizzando materie prime, sapori identitari e contaminazioni creative. Un ruolo centrale sarà riservato anche al tonno rosso, ingrediente simbolo della storia della Tonnara e del territorio che ospita la manifestazione. A fornirlo sarà Althunnus, Event Partner di Calici in Tonnara, realtà legata alla pesca del tonno rosso nelle acque del Sulcis, a Portoscuso, con una qualità riconosciuta a livello internazionale.

L’edizione 2026 sarà arricchita da un programma musicale diffuso nelle tre giornate, con dj set, band, cantanti e musicisti che accompagneranno l’esperienza del pubblico tra degustazioni, incontri e momenti di convivialità. La musica diventerà parte integrante dell’atmosfera dell’evento, contribuendo a rendere Calici in Tonnara un’esperienza viva, coinvolgente e memorabile.

Allo scoccare della mezzanotte, la festa proseguirà con l’After Party alla Torre Spagnola di Portoscuso, un’altra location storica del paese. Per l’occasione, la Torre si illuminerà di viola, colore ufficiale della manifestazione, grazie a un effetto scenografico di illuminotecnica.

L’area del Belvedere, ai piedi della torre, si trasformerà in uno spazio dedicato alla musica, allo street food, ai birrifici artigianali, ai drink e ai dj set fino a tarda notte.

Calici in Tonnara conferma così la sua vocazione: non solo festival del vino, ma evento capace di mettere in relazione cultura, paesaggio, enogastronomia, musica e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, tra appassionati, turisti, residenti e operatori del settore, contribuendo alla promozione di Portoscuso e del Sulcis come destinazione esperienziale.

L’ingresso a Calici in Tonnara 2026 sarà gratuito e aperto a tutti. Sarà possibile acquistare i ticket degustazione per assaporare i vini delle cantine partecipanti e le proposte food degli chef.