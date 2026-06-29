Big Show Roller Cars, adrenalina pura fino a domani 30 giugno, a Carbonia – di Nadia Pische

Adrenalina pura quella che regala lo spettacolo “Big Show Roller Cars”, dal 19 giugno sino al 30 giugno a Carbonia, un team “Bizzarro” di nome e di fatto che offre esibizioni acrobatiche da oltre mezzo secolo. Dieci professionisti tra piloti, cascatori, fireman e controfigure nel cinema e in tv.

Per loro le ruote non sono un mistero che siano della motocicletta, del quad, delle auto, dei furgoni o dei camion.

Uno sport estremo che mette in luce le abilità, la velocità ma anche l’alta concentrazione che devono avere i piloti nel calcolare esattamente ogni singola azione.

Lo spettacolo interamente presentato da Didi Bizzarro prosegue da un’idea di Juan Piere Charrasse e la moglie Olga Bizzarro nei lontani anni ’70.

Didi accarezza questi brividi fin da bambino: a soli 5 anni entra a far parte degli spettacoli con brevi sketch, da adolescente debutta come pilota esibendosi in testa coda e traversi. A soli 14 anni appare su tutti i giornali come “bambino record” saltando 15 automobili. La tappa nella città di Carbonia rende la città onorata di avere tra gli stuntman il concittadino Gianmarco Pinna che da quattro anni milita nel team della disciplina Freestyle Motocross, con salti spettacolari all’altezza di 10 metri. Amante delle due ruote sin da bambino, inizia le sue prima acrobazie con la bicicletta, per poi passare alla motocicletta. “Fatale”, per entrare in questa “squadra acrobatica”, l’incontro con il grande Maurizio Cinus che diventa subito il suo maestro. Ad oggi allievo e maestro si esibiscono insieme in numeri mozzafiato, con ripetuti salti acrobatici con difficoltà sempre crescenti.

E se, anche voi, volete vivere un brivido con la “b maiuscola”, potete fare un giro su una di queste fantastiche auto guidate da uno dei piloti del team.

Nadia Pische