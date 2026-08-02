Il 14 agosto Plagemesu si animerà con il Festival Beach – di Nadia Pische

Se hai voglia di vivere una serata unica e indimenticabile accarezzato dalla brezza marina mentre balli a ritmo di musica coinvolgente, sulla spiaggia di Plagemesu, comune di Gonnesa, il 14 agosto potrai trovare tutto ciò. Dalle 21.00 alle 3.00, il divertimento sarà assicurato con il Festival Beach, in una location favolosa, organizzato dalla Angel Eventi, in collaborazione con la locale Pro Loco e il patrocinio del comune di Gonnesa.

Una festa in spiaggia attraverso un vero e proprio viaggio musicale: dalla Commerciale alla Reggaeton, alla Dance anni ’90, alla Grew Best 90, alla House e Tech House, sino alla Tecno con dj Marascia.

Voce performer Davide Musu, in arte Dave, accompagnato dai Dj: Kekko Milano, Edo, Angelo Atzori, Alessio Mulas, Ste e Matt.

Un’occasione da non perdere organizzata in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo è divertirsi insieme a ritmo di sonorità che ci faranno godere la spiaggia ed il mare trasformati in una discoteca a cielo aperto.

Nadia Pische